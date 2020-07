"Chi è il vero dittatore". Selvaggia Lucarelli, cannonata ad Alessandra Mussolini: tensione subito alle stelle (Di giovedì 23 luglio 2020) A settimane dal via alla prossima edizione di Ballando con le stelle, previsto il 12 settembre su Rai 1, la tensione sale già a livelli di guardia. Tra i ballerini ci sarà infatti anche Alessandra Mussolini, la Duciona. E tra i giudici ovviamente ecco Selvaggia Lucarelli, la più spietata. E così, in un video pubblicato sul profilo Instagram di Ballando, ecco che Selvaggia provoca subito la Mussolini, facendo capire con largo anticipo chi sarà il suo bersaglio prediletto nella prossima edizione del programma di Milly Carlucci: "Lei probabilmente è convinta che Ballando con le stelle sia una dittatura che può gestire, ma in realtà ... Leggi su liberoquotidiano

luigidimaio : Questo risultato ottenuto dal governo in Europa lo dedichiamo a chi tifa contro l’Italia. A chi soffia sul fuoco de… - matteosalvinimi : #iostoconSalvini ha sbancato su Twitter (e fatto arrabbiare chi ha passato la giornata ad insultarmi ??). Grazie di… - CottarelliCPI : Raggiunto l’accordo per 209 miliardi all'Italia e c’è già chi lo critica. Ne volevamo di più! Non volevamo prestiti… - Antonio73737373 : @EleLe08 Si chiama in fondo in fondo vi ricoveriamo tutti (recovery fund)... Chi per fame chi per esaurimento chi p… - respiriamoci : RT @mediohermana: Onestamente non so se fidarmi di chi quando pensa ad i one direction non include Zayn. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi è Carabinieri Piacenza, il militare trova cimice in auto: “Chi è stato? Vi spacco i denti…” Fanpage.it "Compromesso positivo. Pericolo per l'Europa dai partiti sovranisti"

Sì, l'accordo sul Recovery fund è «una buona notizia» per l'Italia e ne esce un'Europa «rafforzata». Silvio Berlusconi mantiene la sua linea iniziale e non teme di uscire dal coro del centrodestra. Ch ...

L'untore del popolo. Si indaga su Conte denunciato per epidemia colposa

Appuntamento con la giustizia per la pandemia. Il premier Giuseppe Conte, il ministro Roberto Speranza e altri – inclusi i vari consulenti di governo – saranno convocati dal Tribunale dei ministri. La ...

Sì, l'accordo sul Recovery fund è «una buona notizia» per l'Italia e ne esce un'Europa «rafforzata». Silvio Berlusconi mantiene la sua linea iniziale e non teme di uscire dal coro del centrodestra. Ch ...Appuntamento con la giustizia per la pandemia. Il premier Giuseppe Conte, il ministro Roberto Speranza e altri – inclusi i vari consulenti di governo – saranno convocati dal Tribunale dei ministri. La ...