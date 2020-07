Calcio in lutto, è morto Sergio Vatta: l’ex del Torino aveva 82 anni (Di giovedì 23 luglio 2020) Calcio in lutto, è morto Sergio Vatta: l’ex del Torino aveva 82 anni. E’ stato uno storico allenatore delle giovanili granata, lanciando campioni del calibro di Lentini e Bobo Vieri Un tragico lutto ha colpito il mondo del Calcio questa mattina. Se n’è andato all’età di 82 anni Sergio Vatta, storico allenatore delle giovanili del … L'articolo Calcio in lutto, è morto Sergio Vatta: l’ex del Torino aveva 82 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

