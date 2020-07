Calcio e hockey con un solo abbonamento (Di giovedì 23 luglio 2020) L’offerta di sport in diretta di MySports e Teleclub sarà disponibile sia su Swisscom sia sulla rete via cavo Leggi su media.tio.ch

Corriere del Ticino

ZURIGO - Per seguire il calcio e l'hockey, a partire dal prossimo autunno basterà un solo abbonamento. UPC e Swisscom hanno infatti raggiunto un accordo per la distribuzione di MySports e Teleclub ...Grazie a un accordo relativo alla distribuzione di MySports e Teleclub sulle reciproche piattaforme, a partire dall’autunno 2020, Upc e Swisscom consentiranno ai propri clienti in Svizzera di accedere ...