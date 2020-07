Bari, De Laurentiis: “Sogno sfumato all’ultimo miglio, ma non ci fermiamo” (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella serata di ieri è andata in scena la finale dei playoff di Serie C 2019/2020 tra Reggio Audace e Bari, che ha visto il successo degli emiliani, tornati in Serie B dopo 21 anni di assenza. Il presidente del club pugliese, Luigi De Laurentiis, attraverso il proprio profilo Instagram, ha espresso tutta la sua delusione per la sconfitta, ma si è detto pronto a ripartire con lo stesso obiettivo: “Cari tifosi, so che quella appena trascorsa è stata una notte insonne per molti; lo è stata anche per me. Ho scelto di scrivervi, perché avevo bisogno di prendermi il giusto tempo per raccogliere i pensieri che inevitabilmente si accumulano al termine di una stagione calcistica intensa come questa, in cui abbiamo visto sfumare il nostro sogno all’ultimo miglio, e dico “nostro” con ... Leggi su sportface

