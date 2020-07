Autostrade non invitata all'inaugurazione del Ponte di Genova (Di giovedì 23 luglio 2020) Il capo dello Stato Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte, i ministri, i presidenti di Camera e Senato, ma anche i vertici di Anas e quelli di Fs. E poi ancora i rappresentanti delle imprese che hanno tirato su il nuovo viadotto, come Webuild (ex Salini Impregilo). Ma non Autostrade. Alle sei e mezza del pomeriggio del 3 agosto, quando a Genova sarà inaugurato il nuovo Ponte San Giorgio, i vertici della società che prenderà in consegna il Ponte non ci saranno. Perché non invitati. Né formalmente, né informalmente da Marco Bucci, il sindaco-commissario che ha gestito la fase di ricostruzione del tratto autostradale che sorgerà sulle macerie del Ponte Morandi. Gli inviti, sotto forma di telefonate e di “save the date” (data da ... Leggi su huffingtonpost

forza_italia : I fondi esteri contro il governo per come ha gestito il dossier #autostrade: 'Non investiremo più da voi'. Ecco il… - CottarelliCPI : Oggi tutti discutono dell'accordo Autostrade e c'è chi canta vittoria. Peccato che non si sappia il prezzo a cui CD… - LucaBizzarri : Oggi per festeggiare lo ritwitto pure io. La cosa meravigliosa è che anche in un giorno così riesce a mettere insie… - simo2791 : RT @PPicerni: Autostrade non invitata all'inaugurazione del Ponte di Genova (di G. Colombo) - PPicerni : Autostrade non invitata all'inaugurazione del Ponte di Genova (di G. Colombo) -