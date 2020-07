Antonella Elia Temptation Island 2020 choc: «Schifata dal comportamento di Pietro» (Di giovedì 23 luglio 2020) Antonella Elia Temptation Island 2020, nuovi colpi di scena stasera in tv nella quarta puntata del programma. La coppia formata infatti dalla famosa showgirl Antonella Elia e il nuovo fidanzato Pietro Delle Piane, per mettere alla prova la loro storia d’amore, vivrà nuovi colpi di scena. Quali? Scopriamolo. Leggi anche: Temptation Island 2020, chi sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane: età, vita privata e curiosità Cosa è successo nella terza puntata Intanto la scorsa settimana un’altra coppia ha lasciato l’Is Morus Relais. Dopo Alessandro e Sofia, anche Ciavy e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Giuh_h : In attesa che Antonella Elia e il suo CINEMA svoltino questa giornata #TemptationIsland - CorriereCitta : Antonella Elia Temptation Island 2020 choc: «Schifata dal comportamento di Pietro» - shesluna : stasera si vive per antonella elia ve lo dico - EliaGfvip : RAGA ABBIAMO TROVATO L'EX DI ANTONELLA ELIA: ABBIAMO TROVATO FABIANO #TemptationIsland - marii4h : RT @TRASHPERSON18: Isola Dei Famosi 9 (2012): Antonella Elia batte Manuel Casella ed è la vincitrice -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

Sia oggi che nei giorni scorsi sono già uscite delle anticipazioni sulla quarta puntata di Temptation Island che andrà in onda questa sera a partire dalle 21:25 circa. Al timone ci sarà come sempre Fi ...Tra poche ore andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island e sul web già impazzano i video ufficiali con le anticipazioni della serata. Avevamo lasciato Lorenzo Amoruso arrabbiato per il compo ...