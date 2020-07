Agguato a Napoli, condannati i due fratelli che spararono alla piccola Noemi (Di giovedì 23 luglio 2020) È stato condannato a 18 anni di reclusione Armando Del Re e a 14 anni suo fratello Antoio per l'Agguato armato del 3 maggio 2019 a Napoli in cui venne gravemente ferita la piccola Noemi e sua nonna. ... Leggi su globalist

poliziadistato : #15luglio 1982 le Brigate Rosse uccisero in un agguato terroristico a Napoli il vice questore aggiunto Antonio… - FloraPiachica : RT @TgrRai: #Noemi, bimba ferita gravemente in agguato di camorra tra la folla a #Napoli: 18 e 14 anni anni le pene inflitte ai due fratell… - ylefsch : RT @TgrRai: #Noemi, bimba ferita gravemente in agguato di camorra tra la folla a #Napoli: 18 e 14 anni anni le pene inflitte ai due fratell… - TgrRai : #Noemi, bimba ferita gravemente in agguato di camorra tra la folla a #Napoli: 18 e 14 anni anni le pene inflitte ai… - Today_it : Noemi, ferita a 4 anni da un proiettile vagante: condannati i due responsabili dell'agguato -