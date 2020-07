Accordo “storico”: tutte le volte che Conte ci ha presi in giro usando questo parolone… (Di giovedì 23 luglio 2020) Finora, quando si voleva sorridere pensando a una delle tante “sparate” di Conte, seminate lì a botte di enfasi e superlativi probabilmente suggeriti da Casalino, la mente andava a quella definizione, “potenza di fuoco“, che a metà aprile lanciò in tv annunciando fondi a cascata. Fu il boomerang più clamoroso per il governo, che di lì a poco, di quei 750 miliardi annunciati, si ritrovò a dover rettificare ammettendo che in gran parte si trattava di prestiti da attivare tramite le banche, che purtroppo decisero di non collaborare. Al punto da costringere Conte a lanciare un appello agli istituti di credito, a mettersi una mano sul cuore. Ma loro preferirono apporla sul protafoglio, il proprio. Eppure Conte festeggiò quella giornata “storica” con una ... Leggi su secoloditalia

borghi_claudio : Già finito l'accordo storico - lauraboldrini : Accordo storico a Bruxelles, un’intesa su #RecoveryFund che guarda al futuro dell’#UE. L’Italia con 209 miliardi p… - amendolaenzo : È fatta. Accordo storico raggiunto dopo 4 giorni e 4 notti di duri negoziati. Egoismi e veti stavano mettendo a ris… - CarlottaMiller_ : RT @SecolodItalia1: Accordo “storico”: tutte le volte che Conte ci ha presi in giro usando questo parolone… - SecolodItalia1 : Accordo “storico”: tutte le volte che Conte ci ha presi in giro usando questo parolone… -

