"A Piacenza fatto gravissimo, basta parlare di singole mele marce". Ilaria Cucchi sulla caserma sequestrata (Di giovedì 23 luglio 2020) “La vicenda di Piacenza è un fatto enorme e gravissimo che ricorda il caso di mio fratello”. Lo ha detto Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, commentando l’inchiesta della procura di Piacenza che coinvolge alcuni carabinieri accusati di diversi reati dal traffico di droga alla tortura.“Bisogna andare fino in fondo e non fare sconti a nessuno, come hanno dimostrato magistrati coraggiosi nell’inchiesta sulla morte di mio fratello e anche in questa indagine. basta parlare di singole mele marce, i casi - ha proseguito Ilaria Cucchi - stanno diventando davvero troppi. Il problema è nel sistema. Mi vengono in mente i ... Leggi su huffingtonpost

