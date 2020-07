Zaza: «Vicino all’Inter a gennaio ma io volevo rimanere al Toro» (Di giovedì 23 luglio 2020) Simone Zaza ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Verona, arrivato grazie ad un suo gol Simone Zaza ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Verona, arrivato grazie ad un suo gol. PROBLEMI – «Sono il primo ad essere consapevole del fatto che ho trascorso due anni al di sotto delle mie possibilità. Non sono presuntuoso, ma penso di poter fare meglio. È anche vero che per fare bene bisogna giocare, e non ho mai giocato molto. Non ho avuto continuità, anche per problemi fisici. Soprattutto lo scorso anno: sono arrivato con grande voglia, con la consapevolezza di ritrovarmi in una squadra. Pensavo di giocare e di fare bene, invece mi hanno messo fuori e non ho saputo reagire. Ed è colpa mia. Quest’anno è successo il contrario, e mi prendo tutte le mie ... Leggi su calcionews24

GreenMidnight1 : @EM1998_ Non concordo. Il Gallo è sì uno su cui la squadra si appoggia, ma con lui la palla non la puoi alzare, è 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaza Vicino Zaza: «Vicino all’Inter a gennaio ma io volevo rimanere al Toro» Calcio News 24 Torino-Verona, classico 1-1 di fine stagione

Zaza incorna alla grande su un cross di Ansaldi e pareggia con un bellissimo colpo di testa (67'). E’ l’episodio che cambia la partita: il Torino comincia a caricare a testa bassa e va vicino al goal ...

Torino-Verona 1-1, Zaza risponde a Borini

TORINO - Un altro pareggio tra Toro e Verona: uno a uno dopo il pirotecnico tre a tre dell'andata. Il Torino, prossimo alla trasferta di Ferrara, difende i sei punti scavati tra sé e il baratro. Il Ve ...

Zaza incorna alla grande su un cross di Ansaldi e pareggia con un bellissimo colpo di testa (67'). E’ l’episodio che cambia la partita: il Torino comincia a caricare a testa bassa e va vicino al goal ...TORINO - Un altro pareggio tra Toro e Verona: uno a uno dopo il pirotecnico tre a tre dell'andata. Il Torino, prossimo alla trasferta di Ferrara, difende i sei punti scavati tra sé e il baratro. Il Ve ...