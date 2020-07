Un cucciolo di cane viene “resuscitato” da un pompiere: le immagini commuovono il web (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le immagini di un vigile del fuoco che rianima un cane con acqua e ossigeno si sono diffuse sul web suscitando commozione in tutto il mondo. Un incendio scoppiato in un appartamento della 42 K Street a Washington DC (Usa), stava per costare la vita a sei pitbull. Il proprietario di casa si è accorto … L'articolo Un cucciolo di cane viene “resuscitato” da un pompiere: le immagini commuovono il web NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

PasqualinaPant : RT @NelleMarche: Un cucciolo di Foca adottato da un cane???????????????????? - CanettiQueen : RT @ammaiFiamma: Una volta pure Ralfone è riuscito a fare la faccia da cane pazzariello Aveva appena preso due sganassoni perchè voleva ci… - ammaiFiamma : Una volta pure Ralfone è riuscito a fare la faccia da cane pazzariello Aveva appena preso due sganassoni perchè vo… - theraccoonmorri : La mia routine in palestra ormai consiste in: 20% esercizi 10% corsa 70% coccole al cucciolo di cane dei proprietar… - SavaDaiana : RT @tempoweb: Il cucciolo muore appena nato. Il dolore della cagnetta commuove tutti #animali #cani #dolore -

Ultime Notizie dalla rete : cucciolo cane TRUFFA ON LINE – Compra un cucciolo di barboncino toy, ma il cane non arriva Molise Network Salvati 12 cani in gabbia nel Casertano: legati a catene così strette che avevano lacerato il collo

Dodici cani tenuti in gabbia, in pessime condizioni igieniche e di salute, sono stati scoperti dai carabinieri a San Nicola la Strada, nella provincia di Caserta. I militari della stazione forestale d ...

Orlando Bloom si tutua il nome del cagnolino morto, Katy Perry: “Ci mancherà il nostro cucciolo”

Per una settimana intera Orlando Bloom e la moglie Katy Perry lo avevano cercato ovunque, a Montecito, California, dove vive la coppia, grazie persino all'aiuto di due cani da fiuto. Alla fine la ...

Dodici cani tenuti in gabbia, in pessime condizioni igieniche e di salute, sono stati scoperti dai carabinieri a San Nicola la Strada, nella provincia di Caserta. I militari della stazione forestale d ...Per una settimana intera Orlando Bloom e la moglie Katy Perry lo avevano cercato ovunque, a Montecito, California, dove vive la coppia, grazie persino all'aiuto di due cani da fiuto. Alla fine la ...