Ue, Gentiloni: “Freno d’emergenza su piani non è veto’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Bruxelles, 22 lug. (AdnKronos) – La Commissione Europea controllerà l’attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, necessari ad accedere alla Recovery and Resilience Facility, cuore di Next Generation Eu, essenzialmente attraverso la procedura d’esame “in comitato. Si è parlato molto di questo freno d’emergenza, ma alla fine non è una cosa che permetta diritti di veto o richieda un voto all’unanimità”. Lo sottolinea il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, durante un webinar organizzato dal think tank Ceps, con sede a Bruxelles.“La sostanza – ricorda Gentiloni – è che il Consiglio”, cioè il Consiglio Ue (presieduto a turno dagli Stati membri, ora dalla Germania) e non il Consiglio Europeo, ... Leggi su calcioweb.eu

