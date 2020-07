Torino Verona 1-1: cronaca e tabellino (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico Grande Torino, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Torino e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “Olimpico Grande Torino”, Torino e Verona si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi Torino Verona 1-1 MOVIOLA 90′ Traversa di Belotti – Belotti, lasciato incredibilmente solo sugli sviluppi di un angolo, frusta di testa con decisione. Pallone che sbatte sulla traversa 81′ Tiro Belotti – Incursione in area di Berenguer, che slalomeggia sino alla linea di fondo e mette al centro per Belotti, che con il piattone calcia oltre il montante 60′ GOL Torino ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : Gol! Torino - Verona 0-1, rete di Borini F. (VER) - Cuore_Toro : #torinoverona 1-1 | che sfortuna nel finale con la traversa di #belotti - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Borini spaventa il Toro. Zaza rimedia, ma la salvezza ancora non c'è #Verona-Torino - forzatoro7 : RT @SkySport: TORINO-VERONA 1-1 Risultato finale ? ? rig. #Borini (56') ? #Zaza (67') ?? - forzatoro7 : RT @diegofornero: Serata tosta per il Torino: il pari col Verona, di per sé, sarebbe anche un discreto risultato (che poteva essere qualcos… -