Terminal Bus, uomo importuna due ragazze: denunciato un sessantenne (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Tentata molestia sessuale in pieno giorno ai danni di due 19enni presso il Terminal degli autobus extraurbani nell’area dell’ex Collegio della Salle di via Venanzio Vari. Un uomo di circa 60 anni ha importunato in maniera morbosa le due giovani donne con gesti e comportamenti a sfondo sessuale. Sono intervenuti sul posto gli agenti della Squadra Volante di Benevento. L’uomo è stato condotto in Questura e al termine delle formalità di rito, è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria. L'articolo Terminal Bus, uomo importuna due ragazze: denunciato un sessantenne proviene da ... Leggi su anteprima24

_ABagOfBones : Pi bus terminal awal.... BUS CANCELLED HAHAHAHAHAHH???? - agilex2 : @monicaguerzoni Atterrare a Malpensa ed essere stipati sui bus fino al terminal. Fare mezz'ora di fila per fare col… - GarryKneale : DAVAO CITY BUS TERMINAL ECOLAND ???? - UeT1982 : il #Terminal di #Ulm guarda al futuro e, nell’ottica di automatizzare il passaggio delle merci nel processo di… - trasportareoggi : Trasporto combinato, al via il progetto di digitalizzazione presso il DUSS Terminal di Ulm -

Ultime Notizie dalla rete : Terminal Bus Terminal Bus, uomo importuna due ragazze: denunciato un sessantenne anteprima24.it A Linate, Orio e Malpensa si andrà in treno

Salire su un treno a Parma o a Piacenza e scendere all’aeroporto di Milano Linate. Salire su un treno a Milano Centrale e scendere all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Salire su un treno a Lugano ( ...

Mobilità e bus elettrici, Ambrosone relaziona alla Commissione Ambiente

L’assessore comunale alla Mobilità del Comune di Benevento, Luigi Ambrosone, ascoltato nella giornata di ieri in Commissione Ambiente, presieduta da Mila Lombardi. L’esponente della Giunta Mastella ha ...

Salire su un treno a Parma o a Piacenza e scendere all’aeroporto di Milano Linate. Salire su un treno a Milano Centrale e scendere all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Salire su un treno a Lugano ( ...L’assessore comunale alla Mobilità del Comune di Benevento, Luigi Ambrosone, ascoltato nella giornata di ieri in Commissione Ambiente, presieduta da Mila Lombardi. L’esponente della Giunta Mastella ha ...