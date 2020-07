Star Renegades: l'RPG sci-fi sarà disponibile a settembre (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'RPG strategico Star Renegades sarà disponibile su PC a partire dall'8 settembre prima su PC e successivamente anche su console."Star Renegades è un RPG tattico nel quale viene narrata un'infinita ribellione interplanetaria contro un impero malvagio ed autoritario. Il titolo fonde un sistema di combattimento tattico a turni estremamente reattivo, con una campagna basata su missioni generate in modo procedurale ed un sistema innovativo in cui gli ufficiali nemici che si evolvono e scalano i ranghi. Ogni partita è unica, impegnativa, e mai lo stessa." - recita la descrizione del gioco. Star Renegades sarà disponibile su PC (8 settembre) e in seguito su Xbox ... Leggi su eurogamer

Addio a Grant Imahara, conduttore di MythBusters e White Rabbit Project

Grant Imahara, ingegnere e conduttore televisivo, è morto all’età di 49 anni in seguito ad un aneurisma cerebrale. Imahara era famoso per aver condotto MythBusters e White Rabbit Project. Nato a Los A ...

