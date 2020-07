Spal-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Dazn di Spal-Roma, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Il primo verdetto di questo campionato lo hanno rimediato i padroni di casa, già ufficialmente retrocessi. Cercheranno però di salvare la faccia contro una squadra che invece deve blindare la qualificazione alla prossima Europa League. Calcio d’inizio alle ore 21.45 di mercoledì 22 luglio, chi riuscirà ad avere la meglio? Spal-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Alessandro Budel. Leggi su sportface

