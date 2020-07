SPAL-Roma 1-6, le pagelle di CalcioWeb: Carles Perez e compagni passeggiano sui resti dei ferraresi (Di mercoledì 22 luglio 2020) SPAL-Roma, le pagelle di CalcioWeb – La Roma domina a Ferrara contro la già retrocessa SPAL e sorpassa nuovamente il Milan, portandosi al quinto posto. Giallorossi in vantaggio con la zampata di Kalinic dopo una corta respinta di Letica su Pellegrini. Pari di Cerri al 24′ con un bel colpo di testa. Nuovo vantaggio della Roma con Carles Perez, bravo a dribblare in azione personale e a concludere di sinistro all’angolino. Il poker lo firma Kolarov con un bel sinistro da fuori area. La quinta rete la mette a segno ancora Carles Perez con un destro a giro. Il sigillo finale lo pone Zaniolo. In alto la FOTOGALLERY. SPAL-Roma, le ... Leggi su calcioweb.eu

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - ASRomaEN : ?? MATCHDAY ?? ?? SPAL ?? Paolo Mazza ? 21:45 (CEST) ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #SPALRoma - OfficialASRoma : Contro la SPAL nel 2017 è arrivato il primo gol in giallorosso di @LorePelle7 ?? 10 curiosità in vista della sfida… - Femi_MartinsOG : RT @IFTVofficial: SPAL/Roma goalscorers ?? 10’ Kalinic 24’ Cerri 38’ Perez 47’ Kolarov 52’, 75’ Peres 90’ Zaniolo Sampdoria/Genoa goalsc… - forzaroma : #SpalRoma 1-6 LE PAGELLE: #BrunoPeres (in attacco) C’è. #Zaniolo sano come uno squalo #ASRoma -