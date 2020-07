Salvini e i rosiconi del Recovery Fund (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Fatto Quotidiano oggi elenca in un articolo tutti i rosiconi del Recovery Fund, ovvero quelli che ieri hanno preso malissimo l’accordo al Consiglio Europeo sui 750 miliardi che ha portato all’Italia. Il primo in rassegna non poteva che essere il Capitano dopo la sua lisergica conferenza stampa: La prima sintesi brutale è proprio di Salvini che lascia per un giorno la spiaggia e di mattina si presenta incravattato alla Camera insieme all ’economista Alberto Bagnai: “È una super fregatura”. L’i ntroduzione, forse ispirata ai fasti del Papeete, è molto sobria: “È stata u n’eurosbornia ”. Poi l’affondo: “È una resa mani e piedi alla Commissione, non c’è nessun regalo”, dice con fermezza. Ma il ... Leggi su nextquotidiano

