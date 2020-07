Regionali, pressing per accorpare le liste: braccio di ferro Pd e De Luca (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sono troppe, troppe” ripetono i big dem locali. A un mese dalla consegna delle liste per le prossime Regionali, è pressing sul Governatore Vincenzo De Luca. Una ventina le liste a sostegno del presidente della Regione Campania. “Bisogna accorpare” è il refrain dei dirigenti Pd in primis. Obiettivo: scendere almeno a quota 12 liste. Questo per ridurre un rischio: quello che ad esempio un candidato Pd che si piazza al quinto posto con duemila voti resti fuori dal Consiglio regionale, mentre magari riesce a sedere sulla poltrona di consigliere regionale il primo eletto del partito dei socialisti con duemila voti. Ma chi decide se accorpare o no? Lo sceriffo. ... Leggi su anteprima24

