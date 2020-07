Reddito di cittadinanza e assegno mantenimento non corrisposto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Reddito di cittadinanza viene erogato alle famiglie con disagio economico sotto forma di integrazione al Reddito, tanto maggiore è il Reddito del nucleo familiare tanto si abbassa il sussidio spettante. Se nel Reddito dichiarato dal nucleo, però, rientrano anche somme che in realtà non sono state percepite. In questo caso, magari, si trovano nucleo familiari il cui Isee non risulta essere zero ma che in realtà non hanno entrate mensili. Reddito di cittadinanza e assegno mantenimento Una lettrice scrive per chiedere un consiglio sulla sua personale situazione: Buonasera. Volevo porgervi una domanda. Percepisco il Reddito di cittadinanza per me e mio figlio di 11 anni ... Leggi su notizieora

