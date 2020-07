Pierluigi Diaco fa emozionare Luca Barbareschi a ‘Io e Te’: attore in lacrime (Di mercoledì 22 luglio 2020) Luca Barbareschi durante il programma ‘Io e Te’, condotto da Pierluigi Diaco, si emoziona rivevendo i momenti più belli della sua carriera Attimi molto emozionanti ad ‘Io e Te‘, programma condotto da Pierluigi Diaco che va in onda tutti i pomeriggi su Rai 1. Il conduttore omaggia con un video la carriera di Luca Barbareschi, ospite giornaliero del programma. L’attore, produttore, regista ed oltretutto Deputato della Repubblica Italiana, rivedendo alcune immagini della sua carriera piena di premi e soddisfazioni, non riesce a trattenere le lacrime. Un emozione che coinvolge tutti e che scherzando Barbareschi giustifica con l’avanzare dell’età. Dopo ... Leggi su bloglive

