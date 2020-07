Perde il controllo dell’auto e si schianta: ferite due donne, una è in codice rosso (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, si è verificato un terribile incidente su via circonvallazione Appia, in un tratto in curva. Una donna di 45 anni, alla guida di una Fiat Panda, sembrerebbe aver perso il controllo della vettura invadendo la corsia opposta e finendo per scontrarsi con un’Alfa 147, guidata da una ragazza di 30 anni. Entrambe le persone coinvolte nell’incidente sono di Velletri. La donna alla guida della Panda è rimasta incastrata all’interno della vettura. A liberarla, attraverso un delicatissimo intervento, sono stati i Vigili del Fuoco di Velletri. Entrambe le donne sono state portate in ospedale con varie fratture. La 45enne, trasportata in codice rosso, si trova in gravissime condizioni, in prognosi riservata, presso l’Ospedale di Velletri. La ragazza ... Leggi su ilcorrieredellacitta

