PanSeer | l’esame del sangue che individua precocemente 5 diversi tumori

L'esame del sangue oggetto di studio sembrerebbe in grado di identificare cinque diversi tipi di tumore con almeno quattro anni di anticipo rispetto a quanto è possibile fare con le odierne tecnologie. La scoperta è stata realizzata da un pool internazionale coordinato dall'Università della California a San Diego in collaborazione con diverse Università cinesi. PanSeer: come funziona l'esame del sangue PanSeer analizza un particolare marcatore del DNA, definito metilazione CpG. Ogni tessuto dell'organismo può essere riconosciuto attraverso la propria firma unica di aplotipi di metilazione (modifiche chimiche del Dna, in cui cambia la struttura). In poche parole, analizzando oltre 1.300 campioni di plasma prelevati da circa 120mila persone, ...

