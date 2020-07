Palermo: Figuccia (Udc), 'provvedimenti urgenti dopo nubifragio' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Palermo, 22 lug. (Adnkronos) - "Colgo favorevolmente e per questo supporterò l'iniziativa legislativa volta a varare provvedimenti urgenti a sostegno della città di Palermo e dei palermitani colpiti dal fortissimo nubifragio dello scorso 15 luglio". A dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell'Udc all'Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia. "Già nei prossimi giorni dovrebbe arrivare in Commissione Affari Istituzionali della quale sono componente, il testo che guarda all'individuazione di misure di risarcimento per i danni subiti da cose e persone. Allo stesso ddl - dice il parlamentare - se fosse possibile, aggiungerei la responsabilità unica da parte di chi governa la città da ripetute consiliature. Continuiamo a palesare l'inadeguatezza ... Leggi su liberoquotidiano

zazoomblog : Palermo: Figuccia (Udc) provvedimenti urgenti dopo nubifragio - #Palermo: #Figuccia #(Udc) - TV7Benevento : Palermo: Figuccia (Udc), 'provvedimenti urgenti dopo nubifragio'... -