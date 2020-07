“Non potevamo…”. La decisione di Benedetta Rossi: la conferma arriva da lei (Di mercoledì 22 luglio 2020) Con il suo accento marchigiano marcato, la frase “l’ho fatto in casa per voi“ e pollicione alzato, Benedetta Rossi, residente ad Altidona in provincia di Fermo (Marche), ha surclassato le più grandi foodblogger balzando in vetta alla classifica delle cuoche più amate del web e della televisione. Un successo inaspettato per la casalinga marchigiana che ha iniziato anni fa con semplici tutorial su youtube e oggi si trova al primo posto delle foodblogger più seguite. I numeri parlano da soli: 5 milioni di follower, libri venduti e un programma tutto suo in tv, sul canale FoodNetwork. Il suo canale youtube è nato per caso. “Avevamo ristrutturato il nostro casale e avevamo cominciato a produrre saponi che vendevamo su Internet. Intanto continuavo a pubblicare le ricette. – ha raccontato in ... Leggi su caffeinamagazine

1913parmacalcio : Hola @TinoasprillaH, ti ricordi questo gol? ???? Per la #StoriaCrociata di #MilanParma non potevamo non sceglierlo ??… - heytestadalghe : @cuoredigiada Già mi manca vederlo nel giardino ma non potevamo mica tenerlo ?? - DanieleArcadi : @Alex_knolte63 @GiorgiaMeloni E purtroppo più di quanto ottenuto non potevamo ottenere visto la nostra posizione a livello europeo. - SaracomemeSara : Ma non doveva neanche entrare!!! È questo il punto! Perché non potevamo fare come tutti gli Stati normali? - Barr19S : RT @1913parmacalcio: Hola @TinoasprillaH, ti ricordi questo gol? ???? Per la #StoriaCrociata di #MilanParma non potevamo non sceglierlo ????… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non potevamo…”