Napoli, agguato in pieno giorno: ferito a colpi d’arma da fuoco il nipote del boss e l’amico (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sparatoria in pieno giorno a Napoli ieri nei pressi degli uffici del giudice di Pace. Secondo quanto riporta Fanpage, due killer in moto sono entrati in azione in pieno giorno a Barra e hanno fatto fuoco in via Villa Romana contro Marco Cozzolino, 30 anni, e Andrea Atannasio, 35 anni. Barra (Napoli), agguato di camorra … L'articolo Napoli, agguato in pieno giorno: ferito a colpi d’arma da fuoco il nipote del boss e l’amico Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

poliziadistato : #15luglio 1982 le Brigate Rosse uccisero in un agguato terroristico a Napoli il vice questore aggiunto Antonio… - annasagittario2 : RT @SkyTG24: #Napoli, feriti 2 uomini in un agguato a Ponticelli: aperte le indagini - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Napoli, feriti 2 uomini in un agguato a Ponticelli: aperte le indagini - SkyTG24 : #Napoli, feriti 2 uomini in un agguato a Ponticelli: aperte le indagini - rocca_gianluca : #agguato a #napoli, #barra: #ferito il #ras #Attanasio con un colpo di #pistola all'addome #cronachedinapoli -