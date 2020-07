Milan, salta l’affare Rangnick: i rossoneri dovranno pagare una penale [DETTAGLI] (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un clamoroso annuncio che ha cambiato le carte in tavola in casa Milan. Il club ha abbandonato la pista Rangnick, il manager è pronto a rinnovare il contratto con il Lipsia. Ancora non sono chiare le vere cause della rottura, potrebbe essere stata la clausola richiesta per liberarsi con la Red Bull, oppure la volontà del Milan confermare Stefano Pioli dopo l’ottimo percorso post-lockdown con il club rossonero. Adesso si aprono altri scenari interessanti per il Diavolo con la probabile conferma da parte di Maldini ed i probabili contatti che avranno luogo tra qualche giorno con Zlatan Ibrahimovic. La rinuncia a Rangnick non sarà, però, indolore per il Milan. Il club dovrà versare all’allenatore una penale di 2 milioni di euro per non ... Leggi su calcioweb.eu

