L' imprenditore e gli affari coi boss | maxisequestro a Caltanissetta

Beni per un valore di oltre 10 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia di Caltanissetta all'imprenditore Giuseppe Li Pera, 71enne di Polizzi Generosa (Palermo), da anni residente a Caltanissetta. Il provvedimento di sequestro trae origine da un'attività investigativa condotta dal Centro Operativo nisseno e coordinata dal I Reparto della Dia, che, ripercorrendo la sua carriera imprenditoriale dalla metà degli annì 80, ne «ha accertato la rilevante ascesa grazie ai continui rapporti intrattenuti con i vertici mafiosi siciliani, i quali gli hanno consentito di accrescere illecitamente il proprio patrimonio», dicono gli investigatori della Dia. Le indagini preventive hanno, infatti, «disvelato un quadro d'insieme composito, caratterizzato da un complesso reticolo societario, solo ...

