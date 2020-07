Incendio a Manduria, fuoco e fiamme sulla costa ionica tarantina (Di mercoledì 22 luglio 2020) Vasto Incendio a Manduria, in fiamme sterpaglie e vegetazione lungo la costa ionica tarantina. Il fuoco lambisce i lidi, paura tra i bagnanti Un vasto Incendio si sta propagando a Manduria, sulla costa ionica tarantina. In fiamme sterpaglie e vegetazione tra il Lido Silvana ed il Lido Checca. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco delle sezioni di Manduria e Taranto con dieci mezzi e sono al lavoro già da tempo ormai per arginare l’Incendio alimentato dal vento proveniente da Nord. Le fiamme sono vicino alle zone abitate e stanno lambendo la spiaggia sottostante, ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Manduria Incendio tra Lido Silvana e Lido Checca, le colonne di fumo invadono la spiaggia La Voce di Manduria Taranto, incendio sulla litoranea tra Lido Silvana e Lido Checca: famiglie evacuate

Paura nel pomeriggio in Puglia a causa di un grosso incendio divampato tra Lido Silvana e Lido Checca, lungo la costa ionica tarantina. A bruciare una decina di ettari di macchia Mediterranea e sterpa ...

Taranto, vasto incendio sulla litoranea: paura tra i bagnanti

Taranto, incendio sulla litoranea tra Lido Silvana e Lido Checca: famiglie evacuate Vasto incendio scoppiato questo pomeriggio sulla litoranea ionica, tra Lido Silvana e Lido Checca. Intervenute squad ...

Paura nel pomeriggio in Puglia a causa di un grosso incendio divampato tra Lido Silvana e Lido Checca, lungo la costa ionica tarantina. A bruciare una decina di ettari di macchia Mediterranea e sterpa ...Taranto, incendio sulla litoranea tra Lido Silvana e Lido Checca: famiglie evacuate Vasto incendio scoppiato questo pomeriggio sulla litoranea ionica, tra Lido Silvana e Lido Checca. Intervenute squad ...