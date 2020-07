Haaland Juventus: Paratici non molla, contatti riallacciati (Di mercoledì 22 luglio 2020) Haaland Juventus – La Juventus cerca un centravanti di spessore in vista della prossima stagione. Torna in voga un vecchio obiettivo con Paratici che adesso riallaccia i contatti per il trasferimento. Arriva nel frattempo la decisione del club: la Juve cerca di sondare nuovamente il terreno anche se le notizie non sono confortanti. Haaland Juve: Paratici non molla Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Calciomercato.com la Juventus non molla per il bomber Haaland. Già nella precedente sessione di mercato i bianconeri avevano avviato i contatti per il giovane centravanti adesso al BVB, e adesso il profilo del club teutonico sembrerebbe essere tornato di moda. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Haaland Juventus La Juve è stata informata su Haaland e studia un altro affare con Raiola Calciomercato.com Scarpa d'Oro, è sfida CR7-Immobile per spodestare Lewandowski

Soltanto quattro giornate al termine della Serie A che si prepara a vivere match emozionanti in vista di verdetti importanti in campo e fuori. Quattro giornate che diranno chi avrà la meglio nella vol ...

Scarpa d’Oro, Immobile e Ronaldo a caccia di Lewandowski

Hanno deciso con i loro gol il big match della 34esima giornata di campionato tra Juventus e Lazio, 2-1 per i bianconeri ... Lionel Messi (Barcellona) 50 (25 gol x 2.0); 5. Erling Haaland ...

