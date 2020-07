Fivi, annullate le iscrizioni al 10° Mercato dei Vini di Piacenza 2020: tutto da rifare (Di mercoledì 22 luglio 2020) tutto da rifare. Il direttivo Fivi ha deciso di annullare la sessione mattutina di iscrizioni al 10° Mercato dei Vini di Piacenza 2020. Un provvedimento adottato in seguito a decine di segnalazioni di malfunzionamenti del sito web ufficiale della Federazione, giunte da tutta Italia da parte delle cantine socie. Nel giro di un’ora, come riferito in mattinata da WineMag.it, tutte le postazioni solitamente a disposizione (oltre 600) erano state occupate. “Cari vignaioli – si legge nella mail diramata poco fa da Fivi – siamo davvero dispiaciuti per il malfunzionamento del sito per le iscrizioni al Mercato dei Vini. Si sono verificati una serie di disguidi ... Leggi su winemag

Ultime Notizie dalla rete : Fivi annullate Fivi, annullate le iscrizioni al 10° Mercato dei Vini di Piacenza 2020: tutto da rifare WineMag.it 5G, Canada anello debole dei Five Eyes? Forse no

Dopo la decisione britannica di ieri, ora il Canada è l'unico Paese membro Five Eyes a non avere emesso un bando sul 5G di Huawei. Ma le sue telco hanno già scelto Ericsson, Nokia e Samsung. Ecco perc ...

Dopo la decisione britannica di ieri, ora il Canada è l'unico Paese membro Five Eyes a non avere emesso un bando sul 5G di Huawei. Ma le sue telco hanno già scelto Ericsson, Nokia e Samsung. Ecco perc ...