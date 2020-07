Emma Marrone, gioca con Mario nella vasca: “siamo pronti?” (Di mercoledì 22 luglio 2020) La bella ed amata cantante Emma Marrone condivide una nuova foto su Instagram: eccola nella vasca da bagno intenta a giocare con Mario Emma Marrone (fonte foto: Instagram, @real brown)Continua a tener compagnia, a far emozionare e sorridere grazie all’innata ironia e simpatia, la splendida ed amata cantante Emma Marrone, regina di Instagram, che in questa occasione condivide uno scatto mentre si trova distesa nella vasca da bagno, intenta a giocare a Mario Bros con la console Nintendo. Dopo lo sfogo affidato proprio ad Instagram e il disappunto mostrato per una foto che è circolata sul web e che è stata ... Leggi su chenews

VanityFairIt : Catturata tra le vie della sua amata Roma, la cantante, nuova brand ambassador, sfoggia una carrellata di look dive… - XFactor_Italia : Spoiler: siamo già tutti pazzi di @MarroneEmma ?? #XF2020 - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Buongiorno, potrei anche dire di dire hai tuoi demoni intorno a te di stare buoni il dolce fa bene @MarroneEmma ????????… - GuitarDaniele : Buongiorno, potrei anche dire di dire hai tuoi demoni intorno a te di stare buoni il dolce fa bene @MarroneEmma… - infoitcultura : Emma Marrone si 'sporca le mani' in spiaggia: che cos'è successo? -