Elettra Lamborghini, tutto è pronto per le nozze ma c’è un imprevisto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono pronti i preparativi per le nozze tra Elettra Lamborghini e Afrojack. Come sempre, però, non manca un imprevisto che la cantante ha svelato su Instagram Fonte foto: Getty ImagesLa nota e bellissima cantante Elettra Lamborghini è solita condividere con i propri fan i momenti della propria giornata. E quella di ieri è stata piuttosto impegnativa: fervono i preparativi per le nozze con il deejay Afrojack. Elettra si è recata a ritirare il vestito da sposa che utilizzerà il 6 settembre, quando si unirà in matrimonio al famosissimo deejay Afrojack. A quanto riporta Dagospia, la coppia avrebbe firmato un contratto con Silvia Toffanin, concedendo a Verissimo l’esclusiva delle ... Leggi su chenews

Il suo maschione (così come lo chiama teneramente Elettra, ndr) lo scorso dicembre l'ha omaggiata di un titanico anello di diamanti Elettra Lamborghini in questi giorni è tutta infervorata con la prep ...

Nuovamente criticata per il suo fisico, Elettra Lamborghini dice basta e si sfoga sui social. "Prima mi davano della grassa ora con qualche chilo in meno mi dicono che sono troppo magra. Non me ne fre ...

Il suo maschione (così come lo chiama teneramente Elettra, ndr) lo scorso dicembre l’ha omaggiata di un titanico anello di diamanti Elettra Lamborghini in questi giorni è tutta infervorata con la prep ...Nuovamente criticata per il suo fisico, Elettra Lamborghini dice basta e si sfoga sui social. "Prima mi davano della grassa ora con qualche chilo in meno mi dicono che sono troppo magra. Non me ne fre ...