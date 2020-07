Due cadaveri in una villetta: ipotesi di omicidio-suicidio (Di mercoledì 22 luglio 2020) I corpi di un uomo e una donna sono stati trovati in una villetta in provincia di Vercelli. Secondo le prime ricostruzioni si tratta di un caso di omicidio-suicidio. Questo pomeriggio sono stati trovati i corpi di due persone anziane: un uomo e una donna, rispettivamente di 76 e 73 anni, nella camera da letto … L'articolo Due cadaveri in una villetta: ipotesi di omicidio-suicidio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Vercelli, trovati due cadaveri in una villetta: ipotesi omicidio-suicidio #Vercelli