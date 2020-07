Covid, il contagio che spaventa: "Adesso colpisce i più giovani" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Rosa Scognamiglio "Basta una settimana e tutto può ripartire": l'Istituto Superiore di Sanità lancia l'allarme invitando i giovani ad una "movida responsabile" "Nel giro di sette giorni l’età media dei positivi al Covid è scesa da 47 a 43 anni". Così, l'Istituto Superio di Sanità (Iss) mette in guardia i più giovani dall'eventualità, tutt'altro che remota a quanto pare, di innescare una nuova ondata di contagi tra gli under 50. Che sia per effetto della movida o per motivi altri, i dati relativi alla progressione della pandemia in Italia sono inequivocabili: l'età media dei positivi al nuovo coronavirus è in calo arrivando, specie nelle ultime settimane, a coinvolgere persone di 43 anni. Un balzo significativo rispetto ai mesi ... Leggi su ilgiornale

