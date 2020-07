Covid a Pisciotta, medico in pensione e moglie ricoverati in ospedale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPisciotta (Sa) – E’ arrivata nella tarda serata di ieri la svolta, purtroppo negativa, per i due coniugi della frazione Vecchia Stazione già posti dall’Asl in isolamento domiciliare in quanto, dal pomeriggio di martedì, risultano essere ufficialmente i primi malati di Covid di Pisciotta: le condizioni si sono aggravate (saturazione nella respirazione) tanto che sono stati trasportati, nottetempo, presso l’apposito reparto dell’ospedale di Scafati da una equipe specializzata dell’Humanitas. Il piccolo centro cilentano registra, in tutto, tre casi. Il sindaco Ettore Liguori ha chiesto all’Asl l’ulteriore effettuazione di una dozzina di tamponi. L'articolo Covid a ... Leggi su anteprima24

