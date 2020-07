Conte parla di “cucchiaio” all’Olanda: ma l’accordo è un affare proprio per i Tulipani (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tra le ricostruzioni, estremamente fallaci, fatte del Consiglio Europeo in queste ore ve n’è una in particolare che ha trovato particolarmente successo sui social italiani, notoriamente popolati da tanti appassionati di calcio. È quella che vede Conte vestire i panni del centravanti della Nazionale Azzurra e infilare un gol nella porta dell’Olanda, imitando Francesco Totti e il celeberrimo “cucchiaio” degli Europei 2000. Come a dire: “Anche stavolta, vi abbiamo stracciati”. Eppure a guardar bene quella portata a casa dal premier sembra tutto tranne che una vittoria, anzi: se c’è qualcuno che deve esultare, quelli sono proprio gli olandesi. Fare bilanci è operazione molto semplice: i Paesi “frugali”, capeggiati dall’Olanda, hanno alla fine acconsentito a un ... Leggi su ilparagone

