Assassin's Creed Valhalla vittima della 'misoginia' di Ubisoft? Eivor donna snobbata fino all'ultimo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Da alcuni giorni stiamo parlando del caso Ubisoft; il vaso di Pandora scoperchiato da Jason Schreier di Bloomberg ha riversato una serie di accuse di alcuni ex dipendenti della società sul sistema misogino e sessista presente all'interno dell'azienda.Come vi avevamo riportato qualche giorno fa, il report di Bloomberg afferma come la società si sia messa di traverso per inserire personaggi femminili all'interno di Assassin's Creed Syndicate, Origins e Odyssey: il motivo? Per Ubisoft, le donne "non avrebbero venduto" quanto i personaggi maschili. Secondo quanto riferito, la sceneggiatura di Syndicate originariamente dava lo stesso tempo sulla scena a Jacob ed Evie Frye, ma in seguito sono state apportate modifiche per includere più scene di Jacob. Lo stesso per quanto riguarda ... Leggi su eurogamer

