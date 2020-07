Antonella Clerici, ora è ufficiale: tornerà in televisione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Questo articolo Antonella Clerici, ora è ufficiale: tornerà in televisione è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Clerici è pronta a fare il suo ritorno in televisione. Ma di che cosa tratterà il suo programma? Ecco tutte le indiscrezioni. Quello di Antonella Clerici è uno dei ritorni più importanti della prossima stagione televisiva. La conduttrice avrà infatti un nuovo programma tutto suo. Tanti i dettagli e le voci su quest’ultimo. A … Leggi su youmovies

POPCORNTVit : La prova del cuoco, Antonella Clerici rivela: 'La chiusura per la Isoardi è una liberazione' - raspa90 : RT @tvblogit: Antonella Clerici: 'Non ho scippato La Prova del cuoco a Elisa Isoardi e lei non ha colpe per la chiusura del programma' http… - fabiofabbretti : Antonella Clerici: «Non dipende da me la chiusura de La Prova del Cuoco. Elisa Isoardi ha indossato un abito cucito… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: ANTONELLA CLERICI: TORNO IN TV MA NON HO SCIPPATO NULLA AD ELISA ISOARDI - SerieTvserie : Antonella Clerici: 'Non ho scippato La Prova del cuoco a Elisa Isoardi e lei non ha colpe per la chiusura del progr… -