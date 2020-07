Tragedia in Toscana, coppia muore in un incidente stradale (Di martedì 21 luglio 2020) Sono due le vittime dell’incidente stradale avvenuto poco prima di mezzogiorno in provincia di Pistoia in Toscana. Ennesimo incidente stradale delle ultime settimane. Poco prima di mezzogiorno un’auto al cui interno viaggiavano tre persone si è schiantata contro una casa a Pracchia, in Toscana. Tragico il bilancio dell’accaduto: le vittime sono due, il conducente 74enne del mezzo e la moglie di 75 anni. Con loro viaggiava il nipote undicenne, che è stato estratto dal mezzo e trasportato d’urgenza all’ospedale con l’elicottero. Sul posto si trovano i vigili del fuoco e il personale del 118. LEGGI ANCHE >>> È morto Luca Iannamorelli, il calciatore non ce l’ha fatta (Getty Images) Questo articolo ... Leggi su bloglive

Il bambino ha 11 anni ed è l'unico sopravvissuto. E' stato trasportato in ospedale in elicottero. L'incidente è avvenuto sulla montagna pistoiese PISTOIA — Due coniugi di 74 e 75 anni hanno perso la v ...

