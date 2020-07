Tir perde gasolio. Code sul Raccordo anulare (Di martedì 21 luglio 2020) Sul Grande Raccordo anulare di Roma un autoarticolato, intorno alle 7.30 del mattino ha perso gasolio sull'asfalto. Il tutto e' avvenuto in prossimita' dell'uscita per l'ospedale Sant' Andrea. Code e rallentamenti si sono verificati nel tratto di strada interessata dalla perdita sull'asfalto. E' stata chiusa la corsia di marcia lenta. Leggi su iltempo

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma un autoarticolato, intorno alle 7.30 del mattino ha perso gasolio sull'asfalto. Il tutto e' avvenuto in prossimita' dell'uscita per l'ospedale Sant' Andrea. Code e ...