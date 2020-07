Super Milan a colpi di Ibra (doppietta). E Pioli strappa la conferma (Di martedì 21 luglio 2020) Non si ferma il Milan di Stefano Pioli che continua la striscia positiva e, dopo la manita al Bologna, archivia con facilità la pratica Sassuolo. I rossoneri sono passati subito in vantaggio con Ibrahimovic al 19′, Calhanoglu mette palla in mezzo e lo svedese trafigge di testa Consigli. Al 42′ però il pari del Sassuolo con il solito Caputo che dagli undici metri non sbaglia e mette alle spalle di Donnarumama. Pochi giri d’orologio e Ibrahimovic porta ancora avanti i rossoneri con una doppietta favolosa. L’attaccante rossonero salta Consigli e a porta sguarnita firma il secondo gol. Nella ripresa i rossoneri amministrano, chiudendo ai neroverdi ogni manovra. Dopo le indiscrezioni dalla Germania, confermate dall’agente di Rangnick, ora si ... Leggi su alfredopedulla

Max_Cristina : RT @SimoneGambino: Premessa: Pioli ha meritato il rinnovo con il lavoro, con la professionalità, con le idee. Sui risultati super del Mila… - Noovyis : (Super Milan a colpi di Ibra (doppietta). E Pioli strappa la conferma) Playhitmusic - - MMassy86 : @battitomilan7 Io Battito stasera sono super contento per la vittoria ma molto deluso per l'esito di questa vicenda… - Rossonero__1899 : RT @SimoneGambino: Premessa: Pioli ha meritato il rinnovo con il lavoro, con la professionalità, con le idee. Sui risultati super del Mila… - andre85milan : RT @SimoneGambino: Premessa: Pioli ha meritato il rinnovo con il lavoro, con la professionalità, con le idee. Sui risultati super del Mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Milan Super Milan a colpi di Ibra (doppietta). E Pioli strappa la conferma alfredopedulla.com Calcio, doppietta di Ibra e Sassuolo ko 2-1 con il Milan

Continua la serie positiva del Milan che ottiene la terza vittoria consecutiva battendo ... controllo sbagliato del gigante svedese che sciupa la possibile tripletta. All'81' super Consigli: bolide ...

Doppio Ibra, il Milan batte il Sassuolo 2-1. Pioli resta sulla panchina dei rossoneri

Rossoneri in vantaggio con Ibrahimovic al 19': pessimo rilancio di Peluso dal limite, Calhanoglu recupera il pallone e serve al centro per il colpo di testa vincente di Ibrahimovic, che poi alza il po ...

Continua la serie positiva del Milan che ottiene la terza vittoria consecutiva battendo ... controllo sbagliato del gigante svedese che sciupa la possibile tripletta. All'81' super Consigli: bolide ...Rossoneri in vantaggio con Ibrahimovic al 19': pessimo rilancio di Peluso dal limite, Calhanoglu recupera il pallone e serve al centro per il colpo di testa vincente di Ibrahimovic, che poi alza il po ...