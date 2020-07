Sassuolo, De Zerbi: “Partita aperta, ma l’espulsione ci ha penalizzato” (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Milan, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI DE Zerbicaption id="attachment 986797" align="alignnone" width="300" Roberto De Zerbi, Sassuolo (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Il Milan era in palla essendo la squadra più in forma del campionato. Era una partita aperta e l'espulsione ha cambiato. Il Sassuolo in questo momento non si può permettere di giocare in dieci contro questo Milan. Se noi prendessimo ogni partita come se fosse la più importante della carriera saremmo in un'altra posizione. La cosa che mi dà fastidio è che qualcuno non c'ha creduto, ... Leggi su itasportpress

