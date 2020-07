Salvini sul Recovery Fund: “Una fregatura grossa come una casa” (Di martedì 21 luglio 2020) Matteo Salvini attacca il piano di aiuti varato dall’Unione Europea, definendolo una grande fregatura. Il leader leghista attacca anche Forza Italia Il leader leghista Matteo Salvini ha commentato la nuova intesa tra i paesi europei sul piano di aiuti da destinare ai paesi più colpito dall’emergenza sanitaria. L’ex ministro dell’interno si è detto scontento del piano messo a bando dall’Unione Europea. “I soldi arriveranno se va bene tra un anno e solo e soltanto se l’Italia farà le riforme nel campo della giustizia, della sanità, delle pensioni, del lavoro e dell’istruzione richieste dall’Europa. Tradotto, ti presto dei soldi se ritorni alla Legge Fornero e se mi metti una patrimoniale sulla casa e sui risparmi.” ha commentato il leader della ... Leggi su zon

