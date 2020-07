Salva cucciolo di coyote dall'annegamento e lo porta a fare rafting per 10 giorni (Di martedì 21 luglio 2020) Sembra una storia uscita dritta da un film Disney degli anni Ottanta. C'è tutto: un cucciolo in pericolo , un'amicizia speciale, natura e avventura. Un uomo che faceva rafting nei fiumi del Canada ha ... Leggi su quotidiano

RosarioP70 : RT @smileanyway0: @Agenzia_Ansa Meglio abbandonato in luogo sicuro, dove sicuramente qualcuno lo salva che abbandonato in un sacchetto. Chi… - smileanyway0 : @Agenzia_Ansa Meglio abbandonato in luogo sicuro, dove sicuramente qualcuno lo salva che abbandonato in un sacchett… - Niki_4ever : RT @Corriere: L’equipaggio della nave «posatubi» salva un cucciolo di foca nel Mare del Nord - newsfinanza : Saipem, l’equipaggio della nave «posatubi» salva un cucciolo di foca nel Mare del Nord - SAntoniucci : RT @Corriere: L’equipaggio della nave «posatubi» salva un cucciolo di foca nel Mare del Nord -

Ultime Notizie dalla rete : Salva cucciolo Saipem, l’equipaggio salva un cucciolo di foca in Regno Unito Corriere della Sera Salva un cucciolo di coyote dall'annegamento e lo porta a fare rafting per 10 giorni

C'è tutto: un cucciolo in pericolo, un'amicizia speciale, natura e avventura. Un uomo che faceva rafting nei fiumi del Canada ha salvato dall'annegamento un piccolo coyote e lo ha accudito per dieci ...

Strappano microchip alla cagnolina poi l’abbandonano ma rubano i suoi sette cuccioli

Una storia che supera anche la fantasia. Alcuni ladri hanno rubato una cagnolina di nome Daisy e i suoi sette cuccioli di razza Springer Spaniel probabilmente per rivederli a peso d’oro. Così mentre l ...

C'è tutto: un cucciolo in pericolo, un'amicizia speciale, natura e avventura. Un uomo che faceva rafting nei fiumi del Canada ha salvato dall'annegamento un piccolo coyote e lo ha accudito per dieci ...Una storia che supera anche la fantasia. Alcuni ladri hanno rubato una cagnolina di nome Daisy e i suoi sette cuccioli di razza Springer Spaniel probabilmente per rivederli a peso d’oro. Così mentre l ...