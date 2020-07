Probabili formazioni Inter-Fiorentina: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di martedì 21 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Inter-Fiorentina, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020: ecco data, orario e come vederla in tv e streaming. A San Siro i nerazzurri cercano altri punti in chiave secondo posto, mentre i viola vogliono chiudere definitivamente il discorso salvezza. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.45 di mercoledì 22 luglio, queste le scelte dei due tecnici. QUI Inter – Conte manda in campo Lukaku in attacco e potrebbe concedere un turno di riposo a Lautaro Martinez virando su Sanchez. A centrocampo Eriksen dal 1′. QUI Fiorentina – Iachini sceglie Chiesa e Ribery per affiancare Vlahovic, Cutrone subentrerà dalla ... Leggi su sportface

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari, match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020. Un ritorno in campo shock per la Lazio dopo il coronavirus, con la Champions League ch ...

Sarà un vuoto Allianz Stadium ad ospitare Juventus-Lazio, una partita che ci darà delle risposte riguardo l’esito di questo campionato. Si può parlare di match scudetto per gli uomini di Sarri, che in ...

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari, match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020. Un ritorno in campo shock per la Lazio dopo il coronavirus, con la Champions League ch ...

Sarà un vuoto Allianz Stadium ad ospitare Juventus-Lazio, una partita che ci darà delle risposte riguardo l'esito di questo campionato. Si può parlare di match scudetto per gli uomini di Sarri, che in ...