Parma-Napoli, i 24 convocati di Gattuso: out Ospina (Di martedì 21 luglio 2020) Il Napoli di Gennaro Ivan Gattuso affronterà il Parma di Roberto D’Aversa per la trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020, due compagini differenti per valore specifico delle rose, così come con ambizioni non affini. Il club partenopeo vorrà continuare sulla falsariga dei recenti risultati positivi post-lockdown, mentre gli emiliani dovranno rialzarsi dopo aver subito una dolorosa rimonta casalinga dalla Sampdoria. I convocati PORTIERI: Meret, Karnezis, Idasiak. DIFENSORI: Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly. CENTROCAMPISTI: Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka. ATTACCANTI: Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Politano. Leggi su sportface

sscnapoli : ?? #ParmaNapoli, i precedenti ?? - sscnapoli : ?? #ParmaNapoli sarà diretta dall’arbitro Giua di Olbia ?? - Spazio_Napoli : - sportface2016 : #ParmaNapoli: i convocati azzurri - DiMarzio : #ParmaNapoli | #Mertens recupera, ma per #Gattuso scelta obbligata in porta -