“Parla con i tuoi e non rompere il cazzo”, la lite tra Mihajlovic e Gasperini (VIDEO) (Di martedì 21 luglio 2020) La lite tra Mihajlovic e Gasperini in Atalanta-Bologna. “Gasp! Parla con i tuoi, che cazzo parli con loro! Parla con i tuoi e non rompere il cazzo! Vaffanculo!”. Al 36′ di Atalanta-Bologna Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Gasperini battibeccano con eleganza. Il tecnico dell’Atalanta si lamenta per una decisione arbitrale, e Mihajlovic si scatena. Lo scontro a distanza dura qualche secondo, poi interviene l’arbitro La Penna che prima ammonisce i due, poi su consiglio diretto di Mihajlovic (“Ma buttalo fuori!“) espelle Gasperini. “Perché a me? Ma cosa fai! Non fate altro che far caciara!”, se ne va furioso l’allenatore ... Leggi su ilnapolista

SuperQuarkRai : A “La scienza in cucina” quest’anno si parla di ciccia e di chili di troppo, di digiuno intermittente e di dieta me… - Eurosport_IT : Miha a Gasp: “Parla con i tuoi, non rompere. Ma Va*********. Buttalo Fuori” Gasperini espulso Gasp all’arbitro: “Pe… - Treccani : Per sapere di cosa si parla e avere qualcosa di interessante da aggiungere, durante le cene con gli amici, consigli… - JimCapsCup : RT @cosimofcj: Sky:“immergiamoci in campo“ In campo:”MA CHE CAZZO VUOI PARLA CON I TUOI CHE CAZZO VUOI VAFFANCULO” - TheoGroz : PARLA CON I TUOI E NON ROMPERE IL CAZZO BUTTALO FUORI IL FIGLIO DI PUTTANA ESPULSO. Sinisa ?? -

