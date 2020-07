Ora si apre la battaglia sul Mes Il Pd ad Affari: "Usiamo quei soldi" (Di martedì 21 luglio 2020) Parla di “risultato storico” e di “risposta eccezionale” dell’Europa, ma Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato, guarda anche avanti e, quindi, alla vera sfida che si apre adesso. Interpellato da Affaritaliani.it sull'esito della trattativa sul Recovery fund, il senatore dem, infatti, sottolinea: “Servono riforme serie e rigorose ed in tempi veloci”. Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Ora si apre la battaglia sul Mes Il Pd ad Affari: 'Usiamo quei soldi' - tarepandy : RT @LFootball_: ?? Il nuovo numero di #LFootball magazine è ora online ????In un’intervista esclusiva @Eleonoragoldo16 apre le porte del suo m… - ErsyC : RT @LFootball_: ?? Il nuovo numero di #LFootball magazine è ora online ????In un’intervista esclusiva @Eleonoragoldo16 apre le porte del suo m… - LFootball_ : ?? Il nuovo numero di #LFootball magazine è ora online ????In un’intervista esclusiva @Eleonoragoldo16 apre le porte d… - artedipulire : RT @DarioStefano: Quella che si apre oggi è una sfida ancora più avvincente e ancora più ambiziosa perché dovremo saper tradurre le tante r… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora apre Tavullia, il territorio diventa un brand. E Valentino apre il Ranch al Comune Corriere Adriatico Capri, mascherina obbligatoria all’aperto ogni venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 4

È ufficiale, sull'isola di Capri c'è da oggi l'obbligo di mascherine anche all'aperto nei fine settimana (venerdì ... sabato e domenica, dalle ore 18 alle ore 4 del mattino.

Anelli (Fnomceo): “Bene accordo, ora è il tempo delle riforme in sanità”

Ora è il tempo delle riforme per il miglior utilizzo delle ... Lungo queste direttrici sta lavorando anche il Comitato Centrale, che ha aperto il ‘Cantiere delle riforme’ per cambiare la sanità ...

È ufficiale, sull'isola di Capri c'è da oggi l'obbligo di mascherine anche all'aperto nei fine settimana (venerdì ... sabato e domenica, dalle ore 18 alle ore 4 del mattino.Ora è il tempo delle riforme per il miglior utilizzo delle ... Lungo queste direttrici sta lavorando anche il Comitato Centrale, che ha aperto il ‘Cantiere delle riforme’ per cambiare la sanità ...