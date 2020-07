Morto Luca Iannamorelli, calciatore stroncato dalla leucemia (Di martedì 21 luglio 2020) Luca Iannamorelli, ragazzo di 30 anni e calciatore dilettante, è Morto ieri mattina a Pescara. Purtroppo, dopo mesi di lotta contro la leucemia, a ridosso di un nuovo ciclo di chemioterapia, Luca non ce l’ha fatta. E’ Morto a 30 anni Luca Iannamorelli, calciatore dilettante tesserato per la Polisportiva Morronese. Luca ha lottato a lungo … L'articolo Morto Luca Iannamorelli, calciatore stroncato dalla leucemia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

